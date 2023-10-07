Бої на ізраїльській території: що відомо на цей час

Інформація, що надходить з Ізраїлю, поки що уривчаста, і події розвиваються стрімко. Ось що відомо зараз:

Озброєні палестинці із сектора Газа проникли на територію Ізраїлю та зайшли до кількох населених пунктів поблизу кордону. Представники Сил оборони Ізраїлю заявили, що проникнення були суходолом, морем і повітрям — на парапланах. Повідомляється про загиблих. За даними екстрених служб, кількість жертв досягла 22;

Прорив палестинців з Гази передував потужний обстріл території Ізраїлю — було випущено тисячі ракет, деякі з яких долетіли до Тель-Авіва. Відзначено руйнування у житлових будинках;

На ізраїльській території йдуть перестрілки між ізраїльськими солдатами та палестинцями. У зоні ризику опинилося багато місцевих мешканців та туристів, які приїхали на південь Ізраїлю під час завершального дня єврейського свята Суккот. Є повідомлення, що палестинці зайшли до будинків ізраїльських мешканців, при цьому самі ізраїльтяни можуть перебувати у сховищах чи броньованих приміщеннях усередині квартир;

Прем’єр-міністр Ізраїлю назвав те, що відбувається, повномасштабною війною, розпорядився про широку мобілізацію резервів і сказав, що противник заплатить небачену досі ціну;

Моххамед Деіф, військовий лідер угруповання ХАМАС, що контролює Газу, сказав: «Ми вирішили заявити, що терпінню нашому прийшов кінець». Махмуд Аббас, представник партії Фатх, що суперничає з ХАМАС, визнаний лідер палестинської автономії, що знаходиться не в Газі, а на Західному березі річки Йордан, заявив, що палестинський народ має право захищати себе від «терору поселенців та окупаційних військ». Цю заяву він зробив під час термінового засідання, скликаного у місті Рамалла на Західному березі.