Політика

Бої на ізраїльській території: що відомо на цей час

7 Жовтня 2023 13:37
читать на русском →
ізраїль

Інформація, що надходить з Ізраїлю, поки що уривчаста, і події розвиваються стрімко. Ось що відомо зараз:

Озброєні палестинці із сектора Газа проникли на територію Ізраїлю та зайшли до кількох населених пунктів поблизу кордону. Представники Сил оборони Ізраїлю заявили, що проникнення були суходолом, морем і повітрям — на парапланах. Повідомляється про загиблих. За даними екстрених служб, кількість жертв досягла 22;

Прорив палестинців з Гази передував потужний обстріл території Ізраїлю — було випущено тисячі ракет, деякі з яких долетіли до Тель-Авіва. Відзначено руйнування у житлових будинках;

На ізраїльській території йдуть перестрілки між ізраїльськими солдатами та палестинцями. У зоні ризику опинилося багато місцевих мешканців та туристів, які приїхали на південь Ізраїлю під час завершального дня єврейського свята Суккот. Є повідомлення, що палестинці зайшли до будинків ізраїльських мешканців, при цьому самі ізраїльтяни можуть перебувати у сховищах чи броньованих приміщеннях усередині квартир;

Прем’єр-міністр Ізраїлю назвав те, що відбувається, повномасштабною війною, розпорядився про широку мобілізацію резервів і сказав, що противник заплатить небачену досі ціну;

Моххамед Деіф, військовий лідер угруповання ХАМАС, що контролює Газу, сказав: «Ми вирішили заявити, що терпінню нашому прийшов кінець». Махмуд Аббас, представник партії Фатх, що суперничає з ХАМАС, визнаний лідер палестинської автономії, що знаходиться не в Газі, а на Західному березі річки Йордан, заявив, що палестинський народ має право захищати себе від «терору поселенців та окупаційних військ». Цю заяву він зробив під час термінового засідання, скликаного у місті Рамалла на Західному березі.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Жовтня 2023 12:56

“Повінь Аль-Акса”: загинуло не менше 22 ізраїльтянин
7 Жовтня 2023 14:13

СБУ затримала кума Медведчука, який займався рекетом
7 Жовтня 2023 13:16

Ворог завдав ракетного удару по с. Пересічному Харківського району
7 Жовтня 2023 12:15

Росіяни обстрілюють Шевченково та околиці селища, є поранені
7 Жовтня 2023 12:00

У Новій Каховці підірвали місцевого гауляйтера
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки