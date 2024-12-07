Бої біля Великої Новосілки: ворог намагається закріпитися, ситуація загострюється

На тлі загострення ситуації в районі Великої Новосілки, російські окупаційні війська намагаються посилити свої позиції, повідомляє DeepState.

Ворог захопив село Благодатне, вирівнявши східну частину лінії фронту до Роздольного. Проте спроби противника прорватися в Новий Комар, важливий логістичний пункт для українських сил, були відбиті. Сили оборони провели зачистку, вибивши окупантів із села, але штурми не припиняються, і ворожі групи продовжують спроби проникнути в населений пункт.

Противник також активізувався південніше Великої Новосілки, зокрема на ділянці Времівського виступу. Після окупації Рівнополя та спроб просунутися в районі Новодарівки, ворог намагається взяти під контроль Макарівку, яка залишається під надійним захистом українських військових. Зокрема, спроби ворожих піхотних атак, навіть із використанням мотоциклів, виявилися невдалими. Російські війська намагаються обійти Макарівку з тилу, використовуючи напрямок через Благодатне.

На околицях Великої Новосілки окупанти активно будують фортифікаційні споруди, намагаючись закріпитися. Разом із цим вони продовжують атакувати позиції Сил оборони, зокрема між Рівнополем та Макарівкою, застосовуючи піхоту та техніку.

Українські військові вживають всіх заходів, щоб стримати ворога. У результаті ударів Сил оборони було знищено частину техніки окупантів. Проте ситуація залишається напруженою, а тиск противника триває.

Захисники продовжують героїчно боротися за кожний клаптик української землі, протидіючи спробам ворога прорвати оборону та посилити свої позиції.