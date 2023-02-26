Боєздатність елітних підрозділів морпіхів РФ суттєво знизилася, – британська розвідка

На знімках видно зосереджені втрати російської техніки на Вугледарському напрямку Донецької області. Ймовірно, ці машини входили до складу 155-ї російської морської піхотної бригади, яка була на передовій під час останніх наступальних операцій.

Морпіхи розглядаються як елітне піхотне військо російської армії, повідомляє Міноборони Британії.

На відміну від такої ж престижної десантної піхоти, морпіхів не розгорнуто як єдине велике формування в Україні. Натомість окремі підрозділи були додані до груп військ, у яких домінують Сухопутні війська.

Таким чином, морпіхам було доручено виконувати деякі з найскладніших тактичних місій у війні та зазнало надзвичайно великих втрат.

Начебто розширені можливості бригад морської піхоти зараз значно погіршилися, тому що вони були заповнені недосвідченим мобілізованим персоналом.

Цей брак досвіду посилює схильність російських офіцерів до мікроуправління, що, у свою чергу, знижує оперативну маневреність. Існує реальна ймовірність того, що деградовані підрозділи морпіхів знову будуть спрямовані на нові штурми поблизу Вугледара.