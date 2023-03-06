Політика

Боєвики “Вагнера” встановили свій прапор на пам’ятнику T-34 в Бахмуті

6 Березня 2023 19:19
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Бійці Вагнера встановили прапор російських найманців на пам’ятник танку Т-34 у східній частині міста Бахмут.

На кадрах, геолокованих CNN, видно, як четверо бійців біжать до пам’ятника. Вони зняли український прапор, який був закріплений на стволі танка, і прикріпили до нього прапор групи Вагнера.

Потім видно, як бійці підняли зброю вгору та підпалили український прапор.

“Пам’ятник розташований на відстані 500 метрів від річки Бахмутова, що свідчить про те, що українські війська могли відступити зі східної частини Бахмута, зміцнивши свої позиції на захід від річки”, – повідомляє CNN.


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