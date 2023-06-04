Деякі місцеві російські силовики, ймовірно, інтерпретують драконівське законодавство Росії під час війни так, що публічна демонстрація синьо-жовтих речей є поза законом, оскільки це може свідчити про непомітну підтримку України.

9 травня 2023 року, як повідомляється, заарештували працівницю будинку престарілих, яка одягла на роботу синьо-жовту куртку, повідомляється в огляді британської розвідки.

Останніми днями війська російської Національної гвардії заарештували 22-річного чоловіка у Волхові поблизу Санкт-Петербурга за демонстрацію синьо-жовтого прапора власних Повітряно-космічних сил Росії.

Придушення підкреслює невпевненість серед параноїдального російського чиновника щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі.

Критика арештів надійшла з несподіваного боку: ультранаціоналістична, провоєнна Ліберально-демократична партія. Власний бренд партії має жовтий колір на блакитному тлі.