Суспільство

Борис Джонсон стане ведучим британського телебачення

27 Жовтня 2023 21:24
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Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон повідомив, що приєднується до команди телевізійної станції GB News, де, серед іншого, розповідатиме про Україну.

“Я збираюся передати цьому чудовому новому телеканалу свої відверті погляди на все, від Росії до Китаю, про війну в Україні, про те, як ми справляємося з усіма цими викликами, про величезні можливості, які лежать перед нами”, — написав Борис Джонсон в мережі X.

Телеканал GB News повідомив, що Борис Джонсон працюватиме у них ведучим та коментатором, починаючи з початку 2024 року. Канал сподівається, що колишній глава уряду відіграватиме ключову роль у висвітленні виборів у Британії наступного року, а також виборів у Сполучених Штатах.


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