Боррель провів ранок у бомбосховищі в Києві

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель провів ранок у київському бомбосховищі.
“Починаю свій день у Києві в бомбосховищі, коли Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії”, – написав Боррель у себе в X.
Боррель прибув до Києва у суботу 9 листопада – це вже п’ята поїздка до Києва, яку він здійснив з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Він зауважив, що цей візит є останнім для нього на посаді високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки.
Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024
This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy
Вранці 11 листопада по всій Україні, включно зі столицею, була оголошена повітряна тривога через зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МC та винищувачів МіГ-31К, здатних нести ракети “Кинджал”. Однак підтверджень пусків ракет стратегічної авіації не надійшло.
Протягом ночі в Києві повітряна тривога тривала чотири з половиною години, що було пов’язано з атакою ударних безпілотників.