Політика

Боррель провів ранок у бомбосховищі в Києві
11 Листопада 2024 10:38
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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель провів ранок у київському бомбосховищі.

“Починаю свій день у Києві в бомбосховищі, коли Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії”, – написав Боррель у себе в X.

Боррель прибув до Києва у суботу 9 листопада – це вже п’ята поїздка до Києва, яку він здійснив з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він зауважив, що цей візит є останнім для нього на посаді високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки.

Вранці 11 листопада по всій Україні, включно зі столицею, була оголошена повітряна тривога через зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МC та винищувачів МіГ-31К, здатних нести ракети “Кинджал”. Однак підтверджень пусків ракет стратегічної авіації не надійшло.

Протягом ночі в Києві повітряна тривога тривала чотири з половиною години, що було пов’язано з атакою ударних безпілотників.


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