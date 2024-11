Боррель провів ранок у бомбосховищі в Києві

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель провів ранок у київському бомбосховищі.

“Починаю свій день у Києві в бомбосховищі, коли Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії”, – написав Боррель у себе в X.

Боррель прибув до Києва у суботу 9 листопада – це вже п’ята поїздка до Києва, яку він здійснив з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він зауважив, що цей візит є останнім для нього на посаді високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки.

Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.



This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy