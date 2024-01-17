Політика

Болгарія досі не відправила Україні обіцяні 100 БТРів

17 Січня 2024 21:30
читать на русском →
зброя, Болгарія

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв 17 січня заявив, що відправлення 100 бронетранспортерів зі складів МВС держави Україні, яке було погоджено ще у 2023 році — досі не почалось.

Про це очільник оборонного відомства Тагарєв сказав під час засіданні парламентського комітету з питань оборони, передає BNR.

За його словами, логістична частина поставки Україні БТРів уже зрозуміла.

“Вже зрозуміло, хто їх буде завантажувати, куди вони (бронетранспортери) поїдуть. Це, знову ж таки, дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо суму, яка необхідна (для транспортування). Для нашого бюджету вона була б посильною, але спочатку ми спробуємо варіант у форматі “Рамштайн” – чи не скаже хтось із наших інших союзників: “А, це дуже гарна ідея, я оплачу транспорт”, — сказав він.

Тагарєв запевнив, що у разі, якщо союзники на “Рамштайні” не погодяться оплатити відправлення БТРів в Україну, то “будуть шукати інші варіанти”, включно через окреме рішення болгарського парламенту.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Січня 2024 19:32

Справа Гринкевича. Міноборони подало до ДБР заяву про визнання себе потерпілою стороною
17 Січня 2024 20:45

Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України — Макрон
17 Січня 2024 20:17

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, активно застосовують авіацію, – Генштаб
17 Січня 2024 17:43

У Харківській області поліція виявила майже 30 катівень РФ
17 Січня 2024 17:25

Що робитимете, якщо Путін не зупиниться?: Зеленський про слова Трампа про швидке завершення війни
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
усі думки