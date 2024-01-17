Болгарія досі не відправила Україні обіцяні 100 БТРів

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв 17 січня заявив, що відправлення 100 бронетранспортерів зі складів МВС держави Україні, яке було погоджено ще у 2023 році — досі не почалось.

Про це очільник оборонного відомства Тагарєв сказав під час засіданні парламентського комітету з питань оборони, передає BNR.

За його словами, логістична частина поставки Україні БТРів уже зрозуміла.

“Вже зрозуміло, хто їх буде завантажувати, куди вони (бронетранспортери) поїдуть. Це, знову ж таки, дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо суму, яка необхідна (для транспортування). Для нашого бюджету вона була б посильною, але спочатку ми спробуємо варіант у форматі “Рамштайн” – чи не скаже хтось із наших інших союзників: “А, це дуже гарна ідея, я оплачу транспорт”, — сказав він.

Тагарєв запевнив, що у разі, якщо союзники на “Рамштайні” не погодяться оплатити відправлення БТРів в Україну, то “будуть шукати інші варіанти”, включно через окреме рішення болгарського парламенту.