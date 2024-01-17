Бойовики ПВК “Вагнер” торік могли стратити двох британських волонтерів в Соледарі – Sky News

Бойовики ПВК Вагнер могли стратити в Соледарі двох волонтерів із Британії, які займалися евакуацією мирних жителів із прифронтового міста Донецької області.

Про це повідомляє Sky News.

Видання повідомляє, що йдеться про 28-річного Кріса Перрі та 47-річного Ендрю Бегшоу, які зникли безвісти в районі Соледара в січні минулого року. Міноборони Британії заявляло, що волонтерів було вбито артилерійським снарядом.

Водночас сім’я Бегшоу стверджує, що результати розтину показали більш похмуру правду.

«Їх стратили», — розповів батько Ендрю.

Він повідомив, що за даними патологоанатомічного дослідження, Ендрю було поранено в тулуб і один раз у голову. Він назвав це «класичним стилем страти» і сказав, що люди, з якими він і його дружина Сью Бегшоу розмовляли в Україні, припускають, що це зробили найманці ПВК Вагнер.

Також, за словами Бегшоу, рани волонтера Перрі були «практично ідентичними».

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну 28-річний Перрі працював тренером з бігу в англійському Челтнемі. 47-річний Бегшоу жив у Новій Зеландії і займався науковими дослідженнями в галузі генетики. За словами його сім’ї, він приїхав в Україну, тому що вважав це правильним вчинком.