Політика

“Бойовий офіцер та правильний командир” – Зеленський охарактеризував нового очільника ССО

3 Листопада 2023 20:45
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Президент Володимир Зеленський заявив, що новий командувач Сил спеціальних операцій полковник Сергій Лупанчук може додати ССО більшої потужності.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

“Призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спецоперацій ЗСУ. Це досвідчений офіцер — бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим ССО більшої потужності. Чекаємо нових результатів”, — зазначив Зеленський.

Президент також вказав, що генерал Віктор Хоренко, який раніше командував Силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спецзавдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони.


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