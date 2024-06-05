Техно

Boeing успішно відправила корабель Starliner з екіпажем на МКС

5 Червня 2024 21:30

Перший пілотований політ Boeing Starliner з екіпажем на борту успішно стартував на ракеті Atlas V компанії United Launch Alliance (ULA), майже за місяць після початково запланованої дати запуску.

Очікується, що корабель з астронавтами Баррі “Бутчем” Вілмором та Сунітою Вільямс досягне Міжнародної космічної станції 6 червня і повернеться на Землю наступного тижня.

Старт відбувся 5 червня о 10:52 ранку за північноамериканським східним часом, коли в Києві була майже 18 година. Приблизно через 30 хвилин після початку польоту Starliner завершив маневр під назвою “орбітальне виведення”, взявши курс на МКС.

Запуск 5 червня є останнім етапом перед тим, як космічний корабель Boeing можуть сертифікувати для початку регулярних перевезень екіпажів NASA на МКС та назад.

Перший політ Starliner з екіпажем планували ще на початок травня цього року, але відтоді кілька разів відкладали через проблеми, які виникали то на самому кораблі, то з ракетою-носієм.


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