Суспільство

Близько 3900 вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею 

22 Грудня 2023 09:26
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кордон, польща

Станом на ранок 22 грудня, у чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України очікують близько 3900 вантажівок, 1700 з них – у пункті пропуску “Ягодин”.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“На жаль, блокування продовжується. На певний час розблокувався напрямок пункту пропуску “Ягодин”. Проте з 18 грудня блокування поновилися, фактично зараз знову заблоковані чотири напрямки – Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині”, – зазначив він.

За його словами, станом на ранок 22 грудня, в чергах на території Польщі в бік України, за інформацією польської сторони, перебуває 3900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.

Демченко поінформував, що найбільше вантажівок стоять у чергах на пункті пропуску “Ягодин” – понад 1700.

“Певний рух, звісно, йде на всіх цих чотирьох напрямках, але він у рази менший, ніж це було до початку блокування”, – додав речник ДПСУ.

Він зазначив, що найменший рух на найбільшому інфраструктурному об’єкті і напрямку – пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, за добу там перетнули кордон близько 170 вантажівок в обидва боки, “з яких тільки десь 30 у напрямку Польщі, решта в напрямку України”.

Стосовно решти пропускних пунктів на кордоні України з Угорщиною та Словаччиною Демченко поінформував, що рух вантажного транспорту там не блокується.

“Були дні, коли рух був ускладнений. Йдеться про напрямок пункту пропуску “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччиною. Але на цей час інші напрямки, окрім цих чотирьох на кордоні з Польщею, функціонують нормально, рух іде повноцінний”, – наголосив спікер.

Проте він підкреслив, що на цих пунктах перетину є черги, адже через дії польських перевізників “водії обирають для себе інші напрямки, де вони б могли перетнути швидше кордон”.

“У чергах на пункті пропуску “Ужгород”, станом на ранок, перебуває майже 400 вантажних транспортних засобів. Понад 700 вантажівок маємо в напрямку пункту пропуску “Тиса” на кордоні з Угорщиною. Останнім часом зросли черги і на румунському кордоні, на напрямку пункту пропуску “Порубне”. Станом на ранок, в чергах перебувають 900 вантажних транспортних засобів, які очікують на перетин кордону. Рух іде, але, звісно, черги є», – резюмував Демченко.


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