Близько 150 тисяч переселенців повернулися на тимчасово окуповані території

Приблизно 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вирішили повернутися на тимчасово окуповані території України. Зокрема, до окупованого Маріуполя повернулися близько 70 тисяч людей.

Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, у коментарі для Укрінформу.

“За нашими даними, близько 150 тисяч ВПО повернулися на тимчасово окуповані території,” — зазначив парламентарій.

Він також уточнив, що з Маріуполя, після його окупації Росією, виїхали близько 200 тисяч мешканців. Водночас кожен третій із них, орієнтовно 67–70 тисяч осіб, повернувся до міста, яке перебуває під окупацією.

“На мою думку, ці цифри є жахливими,” — підкреслив Ткаченко.

За словами депутата, однією з основних причин повернення людей на тимчасово окуповані території є недостатній рівень підтримки та допомоги з боку держави. Багато переселенців не змогли інтегруватися в нові громади та змушені були ухвалювати рішення про повернення.