Політика

Bloomberg: Захід розглядають можливість запровадження майже повної заборони на експорт до Росії

20 Квітня 2023 16:03
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санкції

Низка ключових союзників України, у тому числі США, розглядають можливість запровадити майже повну заборону на експорт до Росії, пише Bloomberg.

За даними джерел агенції, чиновники країн “Великої сімки” обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів G7 у Японії у травні. Передбачається, що в результаті аналогічні заборонні заходи запровадять і держави-члени ЄС.

Пропозиція все ще обговорюється і може змінитись, зазначає Bloomberg.

Подібний підхід може повністю змінити існуючий режим санкцій, заборонивши продавати до Росії будь-що, крім невеликого списку дозволених товарів.

Відповідно до поточних правил введений проти Москви санкційний режим діє рівно навпаки: за замовчуванням будь-який експорт дозволено, а обмеження діє лише на окремі товари.

Якщо на саміті в Японії лідери “Великої сімки” схвалять заходи, що обговорюються, там же буде погоджений і список винятків із санкційних правил. До нього, як зазначають джерела Bloomberg, потраплять ліки та продовольство.

Раніше у четвер газета Financial Times повідомляла, що, на думку чиновників Євросоюзу, нових санкцій проти Росії найближчим часом не буде. Влада країн Заходу, ймовірно, обмежиться розширенням списку підсанкційних осіб і посиленням заходів проти обходу вже прийнятих заборон, зазначало видання.


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