Bloomberg: В Україні побоюються, що Росія може прорвати оборону

Українські чиновники стурбовані ймовірним проривом наступу військ Росії до літа 2024 року, якщо союзники Києва не збільшать постачання боєприпасів, пише Bloomberg у четвер, 29 лютого, з посиланням на близьку до керівництва України людину.

Внутрішні оцінки ситуації на полі бою стають дедалі більш похмурими на тлі браку снарядів і відсутності допомоги зі США, йдеться в матеріалі. Цей песимізм зростає вже кілька тижнів у той час, коли російські війська «перехоплюють ініціативу на лінії фронту».

Bloomberg зазначає, що захоплення Авдіївки та кількох довколишніх сіл посилює побоювання, що оборона Києва може не витримати.

За оцінками української розвідки, російський диктатор Володимир Путін не відмовився від планів захопити Одесу і Київ. Якщо йому вдасться окупувати Одесу, це призведе до блокування важливих маршрутів експорту зерна через Чорне море і відкриє доступ до Молдови, зазначає агентство.

При цьому великий наступ буде проблемою для Кремля, сили якого виснажилися після двох років війни. Однак Росія ухвалить рішення, виходячи з успіхів нинішньої кампанії, говорить джерело видання.

Україна зі свого боку спробує втримати оборону до літа, коли отримає F-16 і більше снарядів від Заходу. Це дозволило б Києву спланувати ще один контрнаступ у 2025 році.