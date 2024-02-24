Bloomberg: США ухиляються від найризикованіших санкцій проти Росії

США запровадили найбільший одноденний пакет санкцій проти Росії з моменту вторгнення в Україну два роки тому, зачепивши понад 500 фізичних і юридичних осіб.

Як зазначає Bloomberg, 200-сторінковий список об’єктів, розташованих у Росії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Китаї та інших країнах, став найбільшим одноденним пакетом фінансових санкцій із 24 лютого 2022 року. Однак не менш примітні компанії та сектори, відсутні у великому списку – металургійний сектор, більш жорсткі санкції щодо енергетичного сектору і вторинні санкції щодо банків.

Ця обережність відображає той факт, що, незважаючи на всі розмови Байдена про санкції, його команда все ще не бажає боротися з потоками доходів, відсутність яких дійсно може підірвати російську економіку. Вони побоюються викликати серйозні потрясіння, які можуть позначитися на економіці США.

Можливими об’єктами більш агресивного підходу можуть стати іноземні банки, які допомагають Росії закуповувати технології та матеріали, а також торгівля збагаченим ураном і металами, такими як алюміній і нікель. США також можуть накласти арешт на заморожені російські державні резерви. Усі ці заходи пов’язані зі значними ризиками.

“Щоб дійсно вплинути на Росію, нам доведеться вжити більш стратегічних дій, які можуть мати згубні наслідки для глобальної економіки загалом… Нам доведеться почати ухвалювати більш складні рішення та змиритися з наслідками, які будуть супроводжувати ці рішення”, – пише Bloomberg.