Bloomberg: Союзники України відчувають брак грошей, а постачання зброї перебуває під загрозою

Військові поставки Україні на наступний рік перебувають під загрозою, оскільки деякі союзники зазнають труднощів із забезпеченням фінансування, а інші відмовляються його збільшити, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Україна щосили переконує союзників виконати свої обіцянки. Військова машина Москви, навпаки, випереджає можливості Києва з придбання таких необхідних боєприпасів, ракет та іншого обладнання для відбиття атак, пише видання.

За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, така динаміка показує, що російська економіка перебуває в стані “війни”, а союзники України – ні.

Значна частина військової підтримки України у 2025 році пов’язана з угодою G7 з надання кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку.

Союзники все ще торгуються щодо остаточних деталей цієї угоди, і США хочуть отримати гарантії того, що Угорщина не блокуватиме заходів Європейського союзу. Остаточна сума може виявитися меншою, якщо домовленість не буде досягнута.

Але навіть якщо угоду буде досягнуто, 50 мільярдів доларів все одно буде недостатньо, щоб підтримати потреби України протягом ще одного року війни – і союзникам доведеться шукати інше фінансування.

За прогнозами українського уряду, у 2025 році бюджетний дефіцит становитиме 19% від валового внутрішнього продукту, а для того, щоб його заповнити, буде потрібно близько 35 мільярдів доларів, заявив минулого місяця прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Більше половини цієї суми надійде від Міжнародного валютного фонду та допомоги ЄС, а для поповнення залишку знадобиться близько 15 мільярдів доларів, що, за словами чиновників, також може потребувати залучення додаткових кредитів від країн G7.

На думку джерел Bloomberg, брак грошей у союзників, що насувається, відбувається в небезпечний для України час. Наступний рік буде особливо важливим, оскільки у 2026 році російська економіка може почати відчувати зростаючий тиск, а це, на думку одного з європейських урядів, може підірвати віру Путіна в те, що час на його боці.

Цей факт також передбачає, що результат листопадових виборів у США не змінить динаміки війни до цього часу.

Москва, чиє виробництво підкріплюється поставками з Ірану і Північної Кореї, продовжує вливати бюджетні кошти у війну.

У 2025 році Росія планує витратити на оборону 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів), що становить 6,2 % від валового внутрішнього продукту.

Переговори в Брюсселі щодо нового бюджету ЄС – поряд із будь-якими розмовами про спільні запозичення для збільшення витрат на оборону на сотні мільярдів євро – найімовірніше, будуть відкладені до виборів у Німеччині.

За словами чиновника, знайомого з питанням, допомога з боку Великої Британії, яка часто першою постачає передову зброю, останнім часом, також скоротилася.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив своїм виборцям, що на них чекають важкі часи через скорочення витрат. Але попри це, напередодні він також заявив в Організації Об’єднаних Націй, що підтримка України з боку Великої Британії “залізна”.

Звісно, обіцянки союзників по НАТО продовжують надходити. Байден оголосив про виділення Україні майже 8 мільярдів доларів як нової військової допомоги і планує скликати зустріч на рівні лідерів ключових союзників для координації додаткової підтримки під час свого візиту до Німеччини наступного місяця.

У заяві, приуроченій до візиту Зеленського в Білий дім, повідомляють, що Байден доручає Пентагону виділити весь обсяг допомоги Україні, що залишився, до кінця терміну його повноважень.