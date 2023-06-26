Політика

Bloomberg: Путін шокував своє оточення ставленням до заколоту

26 Червня 2023 15:52
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путін, заколот

Хоча Володимиру Путіну вдалося в останній момент запобігти появі найманців у Москві, його імідж правителя, який має повний політичний контроль над країною, сильно похитнувся. Так Bloomberg оцінює головний наслідок суботнього заколоту групи найманців ПВК «Вагнер».

З посиланням на джерела стверджує, що Путін проігнорував неодноразові попередження про наближення важкоозброєних бійців «Вагнера» до Москви, аніж шокував своїх наближених.

Натомість російський лідер дозволив найманцям підібратися так близько, що регіональній владі довелося задіяти танки та підключати військових для оборони. Це підживлювало немислимі колись сумніви щодо здатності Путіна керувати країною.

Це рідкісний випадок, коли оцінки події у Москві та Заході багато в чому сходяться.

США та ЄС теж вважають, що за репутацією та абсолютною владою Путіна завдано потужного удару. І неоднозначна угода з Євгеном Пригожиним, який погодився не йти на Москву, зовсім не означає повернення статус-кво.

Протистояння у російській владі далеко не закінчене, пише Bloomberg.


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