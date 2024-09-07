Bloomberg: Лідер голландських ультраправих обговорив із Зеленським біженців і Північний потік

Переможець виборів у Нідерландах Герт Вілдерс заявив, що під час своєї першої особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він обговорив диверсію на газопроводі «Північний потік» у 2022 році та українських біженців, які залишаються в Нідерландах на тривалий термін.

«Я щойно зустрівся з президентом України з приводу жахливої війни в його країні та підтримки з боку Нідерландів», – написав Вілдерс у суботньому пості на платформі X.

«Але ми також говорили про корупцію в Україні, про шанс на мир і умови для нього, про «Північний потік» і про українських чоловіків, які залишаються в Нідерландах замість того, щоб допомагати Україні», – додав Вілдерс.

Зеленський і Вілдерс зустрілася на форумі Амброзетті в італійському місті Черноббіо, повідомив український лідер у повідомленні на президентському сайті.

Раніше цього року Вілдерс заявив, що деякі українські біженці приїхали до Нідерландів по безоплатне житло і безоплатне медичне обслуговування, перетворивши Нідерланди на «сільського ідіота Європи».

Українські чоловіки у віці від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, зіткнулися із забороною на виїзд із країни після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, нагадує Bloomberg. Проте вважається, що тисячі людей перетнули кордон, щоб уникнути призову.

Минулого місяця польська влада повідомила, що громадянин України, якого німецька влада підозрює в причетності до диверсії на газопроводі «Північний потік», покинув Польщу після отримання європейського ордера на арешт.

Ультраправа Партія свободи Вілдерса здобула переконливу перемогу на виборах у листопаді й очолила найбільшу кількість міністерств у новому кабінеті міністрів Нідерландів, приведеному до присяги в липні. Однак сам Вілдерс був змушений відмовитися від спроби стати прем’єр-міністром, щоб укласти союз із трьома іншими партіями, розташованими далі від центру.

Вілдерс, який назвав свою розмову із Зеленським «хорошою розмовою», у минулому стверджував, що Нідерланди повинні скоротити військову підтримку України, але відступився, щоб заспокоїти своїх партнерів по коаліції.

Попередній кабінет міністрів Нідерландів, очолюваний правоцентристською Народною партією за свободу і демократію Марка Рютте, який вступає на посаду глави НАТО, був активним прихильником надання військової та фінансової підтримки Україні.

Новий кабінет міністрів збереже наявну підтримку і збільшить її в разі потреби, заявив міністр оборони Рубен Брекельманс, член партії Рютте, в інтерв’ю Bloomberg у Гаазі в липні. «Ми ставимося до України інакше, ніж до всіх інших статей бюджету», – сказав він.