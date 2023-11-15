Bloomberg дізналося деталі 12 пакета санкцій ЄС проти Росії

Європейський союз у межах 12 пакету антиросійських санкцій має намір заборонити експорт верстатів та деталей машин, які РФ використовує для виробництва зброї проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на внутрішні документи ЄС.

Члени Євросоюзу також пропонують додати до списку заборонених товарів хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та серводвигуни для БПЛА.

Водночас пакет передбачає ембарго на російські алмази з 1 січня та поступове введення непрямої заборони на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

Окрім цього, 12 пакет санкцій ЄС включає заходи для кращого дотримання обмеження цін на російську нафту. Пропозиції збираються обговорити цього тижня, вони можуть змінитися, перш ніж їх буде схвалено.

“Основна мета нових обмежень полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції Євросоюзу й спонсорувати свою військову машину, а також урізанні джерел доходів Москви. Очікується, що новий пакет санкцій вплине на експорт та імпорт з РФ на 5 мільярдів євро”, — пише Bloomberg.

Журналісти додали: якщо пропозиції будуть схвалені, то до списку організацій, торгівля з якими буде обмежена, додадуть понад 30 компаній, включаючи фірми в Казахстані, Узбекистані, Сінгапурі та кілька російських машинобудівних компаній.