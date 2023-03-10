Економіка

Bloomberg: Анкара припинила транзит товарів до Росії

10 Березня 2023 21:34
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санкції

Уряд Туреччини на тлі тиску з боку Вашингтона розпорядився з 1 березня припинити транзит до Росії товарів, які перебувають під санкціями США та Євросоюзу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

Агентство уточнює, що Туреччина стала одним із головних реекспортерів товарів для Росії минулого року. Тоді товарообіг перевищив дев’ять мільярдів доларів. 2021 року цей показник наближався до шести мільярдів.

Один із співрозмовників Bloomberg зазначив, що проблем із товарами, які спочатку були імпортовані до Туреччини, а потім продані Росії бути не повинно. Він припустив, що обмеження ґрунтуються на країні-виробнику продукції.

Про те, що Анкара заблокувала транзит санкційних вантажів до Росії, 9 березня повідомив “Комерсант-ФМ” з посиланням на представників логістичних компаній. Співрозмовники видання пов’язували зупинку транзиту з нещодавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена. Перед його поїздкою експерти наголошували, що Вашингтон стурбований тісними відносинами Туреччини з Москвою.


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