Політика

Блокада кордону польськими перевізниками затримує військову допомогу ЗСУ, – Reuters

6 Грудня 2023 16:12
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польща, кордон

Блокада українського кордону польськими та словацькими перевізниками гальмує надходження в Україну військової допомоги від волонтерів і благодійних фондів. На кордоні тижнями простоюють вантажівки з дронами, електронікою та пікапи для військових, пише агентство Reuters із посиланням на джерела в середу, 6 грудня.

За даними видання, благодійні організації, які допомагають ЗСУ, стикаються із затримками на кілька тижнів. Причина в тому, що вантажі для військових перевозять на комерційних автомобілях, яким не дозволяють долати блокаду.

Голова українського фонду Come Back Alive Тарас Чмут розповів, що на кордоні застрягли десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні дронів. За його словами, Come Back Alive намагається укласти угоду з польською владою, щоб забезпечити безперешкодний проїзд вантажів.

Також блокада кордону затримує надходження необхідних для виробництва дронів деталей.

Волонтери пояснюють, що далекобійники, які перевозять військові вантажі, йдуть в основну чергу. Щоб обійти блокаду, необхідно перевозити такі товари не вантажними, а звичайними автомобілями, але це набагато дорожче, пише агентство.


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