Блогерку Сімбочку та ще 6 Instagram-акаунтів заблокували за рекламу казино

Meta у співпраці з державним агентством PlayCity заблокувала сім акаунтів в Instagram через порушення правил реклами азартних ігор. Серед них — блогерка Сімбочка.

У PlayCity повідомили, що блогери систематично публікували у сторіс відео з “легкими виграшами” в онлайн-казино та залишали активні посилання.

“Серед заблокованих — новинні канали, інфлюенсери та блогерка Сімбочка, яка рекламувала казино на мільйонну аудиторію”, — уточнили в Мінцифри.

У відомстві нагадали, що реклама азартних ігор в Україні дозволена лише у визначених законом місцях — наприклад, у нічному етері телебачення, на сайтах і застосунках організаторів.

Релама має бути чітко маркована як 21+, стосуватися лише ліцензованих брендів і містити щонайменше 15% попереджувальної інформації про ігрову залежність.

Крім того, заборонено показувати у таких матеріалах неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, а також використовувати приховану рекламу чи обіцянки “легкого заробітку”.