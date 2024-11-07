Кримінал

Блогерці, яка раділа обстрілам Києва, оголосили підозру 
7 Листопада 2024 14:43
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прокуратура
Затримана тіктокерша / Фото: Поліція Києва

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 23-річній тіктокерці з Донеччини, яка під час ракетного обстрілу на київському вокзалі схвально коментувала дії РФ. 

У жовтні вона опублікувала в соцмережах відео, де зневажливо висловлювалася про людей, які прямували до укриття, зазначаючи, що “росіяни дають відпір українцям”. 

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що в її висловлюваннях було виявлено заперечення збройної агресії Росії. Їй висунули підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, що передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінку затримали 7 жовтня після виявлення її відео під час моніторингу соцмереж, де вона, за словами правоохоронців, зневажливо коментувала дії громадян та вихваляла агресію з боку РФ.


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