Блогерці, яка раділа обстрілам Києва, оголосили підозру 

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 23-річній тіктокерці з Донеччини, яка під час ракетного обстрілу на київському вокзалі схвально коментувала дії РФ.

У жовтні вона опублікувала в соцмережах відео, де зневажливо висловлювалася про людей, які прямували до укриття, зазначаючи, що “росіяни дають відпір українцям”.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що в її висловлюваннях було виявлено заперечення збройної агресії Росії. Їй висунули підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, що передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінку затримали 7 жовтня після виявлення її відео під час моніторингу соцмереж, де вона, за словами правоохоронців, зневажливо коментувала дії громадян та вихваляла агресію з боку РФ.