Блогер з Київщини ухилився від сплати податків на 5 млн гривень

Блогера з Київщини викрили в ухиленні від сплати податків на суму понад 5 млн гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, підприємець, який заробляв на рекламі, переводив свої доходи у криптовалюту через платіжні системи та електронні гаманці, що не підконтрольні податковій звітності. Згодом віртуальні активи він обмінював на готівку, уникаючи сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Чоловіку повідомили підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).

Оскільки під час розслідування вся сума несплачених податків була повернута до бюджету, справу передали до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.