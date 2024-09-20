Політика

Блінкен зустрівся з Макроном: говорили про Україну
20 Вересня 2024 07:50
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блінкен, макрон
Ентоні Блінкен / Фото з відкритих джерел

На зустрічі у Парижі державний секретар США Ентоні Блінкен і президент Франції Еммануель Макрон обговорили низку питань, зокрема спілкувались про Україну.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США за результатами зустрічі.

«Держсекретар подякував президенту Макрону за лідерство Франції у вирішенні нагальних оборонних потреб України в умовах агресивної війни Росії», – зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

Сторони також обговорили інші теми, в тому числі зусилля задля досягнення угоди про припинення вогню в Газі, повернення заручників та збільшення гуманітарної допомоги в регіоні.

Крім того, під час зустрічі йшлося про необхідність деескалації в Лівані та прихильність дипломатичному врегулюванню.


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