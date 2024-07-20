Блінкен заявив, що Україна в майбутньому зможе “стояти на власних ногах” у війні проти росії

Україна перебуває на шляху до того, щоб “стояти на власних ногах” у військовому плані, заявив у п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен, зазначивши, що понад 20 інших країн пообіцяли зберегти свою військову і фінансову допомогу країні, навіть якщо США відмовляться від підтримки за іншого президента.

Як передає AP, Блінкен уперше безпосередньо торкнувся питання про те, що колишній президент Дональд Трамп може перемогти на листопадових виборах і відмовитися від зобов’язань щодо України. США, за президента Джо Байдена, були найважливішим прихильником більш ніж дворічної боротьби України з російськими силами, які вторглися в країну.

Публічні коментарі Трампа варіюються між критикою і підтримкою американської допомоги Україні, вказує AP, а його кандидат у президенти, сенатор Джей Ді Венс, був лідером республіканських зусиль із блокування мільярдів американської військової та фінансової допомоги Україні.

Стурбованість України та її прихильників тим, що країна може втратити життєво важливу підтримку США, посилилася в міру того, як кампанія Трампа набирає обертів, а кампанія Байдена буксує, нагадує AP.