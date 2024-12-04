Політика

Блінкен закликав Україну ухвалити “непрості рішення” щодо мобілізації
4 Грудня 2024 15:55
читать на русском →
війна, мобілізація
Базова загальновійськова підготовка мобілізованих українців / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити “важкі рішення” щодо подальшої мобілізації.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, передає “Радіо Свобода“.

“Мобілізація – це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення”, – сказав Блінкен.

Він повторив тезу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, який раніше заявив, що Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил на фронті. За його словами, жодна система озброєнь не може змінити ситуацію на фронті, оскільки йдеться про людські ресурси.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Грудня 2024 15:55

Блінкен закликав Україну ухвалити “непрості рішення” щодо мобілізації
4 Грудня 2024 17:03

​Кримінальний авторитет часів Януковича “Армен Горлівський” отримав підозру
4 Грудня 2024 15:04

У Харкові протестували нову децентралізовану систему оповіщення
4 Грудня 2024 14:26

Україна скликає екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ через агресію Росії
4 Грудня 2024 13:30

Стратегічна мета України – вступ до НАТО – Сибіга
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки