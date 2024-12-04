Блінкен закликав Україну ухвалити “непрості рішення” щодо мобілізації

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити “важкі рішення” щодо подальшої мобілізації.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, передає “Радіо Свобода“.

“Мобілізація – це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення”, – сказав Блінкен.

Він повторив тезу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, який раніше заявив, що Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил на фронті. За його словами, жодна система озброєнь не може змінити ситуацію на фронті, оскільки йдеться про людські ресурси.