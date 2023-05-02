Політика

Блінкен: Україна готує контрнаступ вже “у наступні тижні”

2 Травня 2023 20:44
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блінкен, контрнаступ

Владі США відомо, що Україна готує контрнаступ вже «у наступні тижні», зазначив держсекретар США Ентоні Блінкенв інтерв’ю Fox News.

Блінкен закликав спостерігати, «що буде далі». За його словами, «успіх на полі бою – найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир».

«Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні початкові наміри стерти Україну з мапи, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу. Це провалилось і не матиме успіху», – заявив Блінкен.

Головний американський дипломат заявив, що США відкриті до відповідальних зусиль із просування миру від будь-якої країни, але зазначив, що будь-яка мирна угода має базуватись на захисті територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.


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