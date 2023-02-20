Політика

Блінкен та Ердоган обговорили допомогу Україні

20 Лютого 2023 18:51
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сша, туреччина

Держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сьогодні на зустрічі в Анкарі обговорили надання допомоги Україні, а також активізацію двосторонніх відносин.

“Лідери говорили про підтримку України, а також наголосили на необхідності більш тісно працювати над питаннями двосторонніх відносин, у тому числі у сфері оборони, енергетики, торгівлі, а також колективної безпеки”, – йдеться у прес-релізі держдепу США.

Окрім цього, Блінкен знову заявив про намір США надавати Туреччині необхідну допомогу з метою подолати наслідки нещодавніх потужних землетрусів.


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