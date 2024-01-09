Політика

Блінкен прибув до Ізраїлю, аби обговорити план післявоєнного майбутнього Гази

9 Січня 2024 12:37
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ізраїль

Під час свого візиту до Ізраїлю держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом країни Ісааком Герцогом та прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами ізраїльського чиновника, приватна розмова президента Ісаака Герцога з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була присвячена питанням післявоєнного існування Гази.

Сторони також обговорили слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі щодо звинувачень Південної Африки в геноциді, висунутих проти Ізраїлю в його війні проти ХАМАСу, які відбудуться цього тижня.

Як стверджує чиновник, вони також порушили питання заручників і провели “відчутну” дискусію про те, як виглядатиме Газа після того, як буде повалений ХАМАС.

Згодом розпочалась зустріч Блінкена з Нетаньягу у військовому штабі Кірія в Тель-Авіві.

Потім вони зустрінуться з повним складом військового кабінету Нетаньягу.


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