Політика

Блінкен прокоментував рішення про постачання Україні касетних боєприпасів

11 Липня 2023 21:06
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блінкен, боєприпаси

Союзники з розумінням ставляться до того, що Сполучені Штати надають Україні суперечливі касетні боєприпаси.

Про це заявив у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю NBC.

“Кожен союзник, з яким я розмовляв, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо і коли ми це робимо”, – сказав Блінкен.

Він повторив, що США надають боєприпаси, заборонені більш ніж 100 країнами, щоб “заповнити прогалину”, оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

“Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних боєприпасів, в усьому світі і в Україні вичерпуються. Вони ось-ось вичерпаються”, – пояснив Блінкен.

“І тому важкий, але необхідний вибір – дати їм касетні боєприпаси – зводився до цього: якщо ми цього не зробимо… у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисними”, – сказав він.

Блінкен зазначив, що члени Альянсу працюють над нарощуванням потужностей звичайних озброєнь, але “буде прогалина між тим, коли у них закінчаться ці боєприпаси, і тим, коли нові боєприпаси зможуть з’явитись на озброєнні”. Касетні боєприпаси заповнюють цю прогалину, сказав Блінкен.


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