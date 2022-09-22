Блінкен: “Ми не можемо і не дозволимо Путіну уникнути відповідальності”

Уряд США закликав притягнути президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за агресивну війну проти України.

“Міжнародний порядок, задля підтримки якого ми тут зібралися, руйнується на наших очах”, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. “Ми не можемо і не дозволимо Путіну уникнути відповідальності”.

Його слова прозвучали на тлі ескалації дій Москви протягом тижня, включаючи мобілізацію і заплановані фіктивні референдуми в окупованих Росією частинах України, пише CNN.

«Те, що президент Путін вибрав цього тижня, коли більшість світу збирається в ООН, щоб підлити масла у вогонь, який він розпалив, свідчить про його повну зневагу до Статуту ООН, Генеральної Асамблеї ООН і цієї Ради», — сказав Блінкен.

«Президент Путін робить свій вибір. Тепер усі наші країни повинні зробити свій. Сказати президенту Путіну припинити жах, який він розпочав, — продовжив Блінкен. — Сказати йому припинити ставити свої інтереси вище за інтереси решти світу, включаючи власний народ. Сказати йому, щоб він припинив принижувати цю Раду і все, що на ній стоїть».

Блінкен сказав, що з окупованих Росією територій України відкривається вид на «менш мирний світ», зазначивши, що «де б не відступала російська армія, ми виявили жах, який залишився за ним» — Буча, Ірпінь, Ізюм, там, де були виявлені масові поховання, ті, хто вижив, розповідали про катування.

Високопоставлений американський дипломат закликав Росію припинити бряцання ядерною зброєю, назвавши погрозу Путіна використати «всі доступні системи зброї» Росії «ще більш загрозливою, враховуючи намір Росії анексувати значні території України в найближчі дні».