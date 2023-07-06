Білий дім заявив, що уважно стежить за ситуацією на ЗАЕС

У США заявили, що уважно стежать за ситуацією на захопленій російськими окупаційними військами Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми продовжуємо уважно стежити за умовами на атомній електростанції…Як ми вже говорили раніше… окупація Росією атомної електростанції є небезпечною. А коли йдеться про атомну станцію, там не повинно бути бойових дій”, – зазначила вона.

Речниця Білого дому розповіла, що президент США Джо Байден не обговорював із Зеленським ситуацію на ЗАЕС останнім часом.