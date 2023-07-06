Політика

Білий дім заявив, що уважно стежить за ситуацією на ЗАЕС

6 Липня 2023 09:43
17
читать на русском →
сша, заес

У США заявили, що уважно стежать за ситуацією на захопленій російськими окупаційними військами Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми продовжуємо уважно стежити за умовами на атомній електростанції…Як ми вже говорили раніше… окупація Росією атомної електростанції є небезпечною.  А коли йдеться про атомну станцію, там не повинно бути бойових дій”, – зазначила вона.

Речниця Білого дому розповіла, що президент США Джо Байден не обговорював із Зеленським ситуацію на ЗАЕС останнім часом.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Липня 2023 10:54
71

“Таких руйнувань у місті за час війни ще не було”, – Козицький про ракетну атаку по Львову
6 Липня 2023 10:04
57

Для стримання контрнаступу Росія стягнула війська з усієї країни – британська розвідка 
6 Липня 2023 09:27
65

Повітряні Сили збили 7 з 10 “Калібрів”, якими атакували Львів
6 Липня 2023 08:41
36

За минулу добу ЗСУ знищили 600 окупантів, 6 танків і 22 артсистеми ворога
6 Липня 2023 08:03
59

Внаслідок ракетного удару по Львову щонайменше 4 людини загинуло, 9 поранено. Під завалами можуть бути люди
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
усі думки