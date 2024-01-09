Політика

Білий дім провів зустріч із технологічними компаніями щодо доступу України до інновацій

9 Січня 2024 08:27
читать на русском →
сша, зброя

Представники Білого дому провели зустріч з лідерами венчурних, технологічних і оборонних компаній з метою обговорення забезпечення доступу України до інноваційного американського обладнання.

Про це пише Reuters.

Зустріч тривала п’ять годин і фокусувалася на темах безпілотників, протидії їм, а також проблемах розмінування.

Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван ініціював зустріч з метою підкреслити «оновлену увагу до підтримки України, подолання технологічних перешкод, що гальмують прогрес, і прискорення темпів на полі бою», як повідомив один із чиновників.

Серед учасників зустрічі були лідери компанії Fortem Aerospace (розробника дрон-перехоплювача для шахедів), керівники оборонних компаній Palantir Technologies і Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.

Представники адміністрації зазначили, що зустріч у понеділок надала їм можливість дізнатися про нові можливості американської промисловості з надією на активну участь американського уряду в реалізації цих інновацій в Україні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2024 10:49

Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін, – Завітневич
9 Січня 2024 10:19

Справу депутата Дубінського про підроблення документів передали до суду
9 Січня 2024 08:27

Білий дім провів зустріч із технологічними компаніями щодо доступу України до інновацій
9 Січня 2024 07:36

На фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб
9 Січня 2024 07:15

Умєров про розслідування корупції в Міноборони: Новин буде більше
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки