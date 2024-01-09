Білий дім провів зустріч із технологічними компаніями щодо доступу України до інновацій

Представники Білого дому провели зустріч з лідерами венчурних, технологічних і оборонних компаній з метою обговорення забезпечення доступу України до інноваційного американського обладнання.

Про це пише Reuters.

Зустріч тривала п’ять годин і фокусувалася на темах безпілотників, протидії їм, а також проблемах розмінування.

Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван ініціював зустріч з метою підкреслити «оновлену увагу до підтримки України, подолання технологічних перешкод, що гальмують прогрес, і прискорення темпів на полі бою», як повідомив один із чиновників.

Серед учасників зустрічі були лідери компанії Fortem Aerospace (розробника дрон-перехоплювача для шахедів), керівники оборонних компаній Palantir Technologies і Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.

Представники адміністрації зазначили, що зустріч у понеділок надала їм можливість дізнатися про нові можливості американської промисловості з надією на активну участь американського уряду в реалізації цих інновацій в Україні.