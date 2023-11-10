Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном 15 листопада

Американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч наступного тижня. Це станеться 15 листопада у Сан-Франциско.

Про це повідомляє Білий дім.

Адміністрація Байдена зазначає, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також ряд регіональних і глобальні питань.

“Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту”, – йдеться у повідомленні.