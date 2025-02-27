Економіка

Білий дім очікує $20 млрд доходу від угоди про українські мінерали
27 Лютого 2025 19:39
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Сполучені Штати розраховують отримати 20 мільярдів доларів доходу від угоди про українські рідкісноземельні мінерали.

Про це у коментарі журналістці Келлі Маєр заявив радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассет.

За його словами, реальна цінність угоди може перевищувати цю суму, з огляду на її значення для США. Президент Дональд Трамп вважає, що вона не лише забезпечить критично важливі мінерали для американської промисловості, а й посилить національну безпеку, сказав Гассет.

“Закріплення контролю над цими територіями важливе, адже ніхто не хоче нападати на об’єкти, що належать США”, — зазначив Гассет.

Він також додав, що американська частка власності в цьому секторі сприятиме увазі США до регіону, що, на його думку, може допомогти у збереженні миру в майбутньому.


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