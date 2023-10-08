Політика

Біля В.Новосілки звільнено щонайменше 125 кв. км території – розвідка Британії

8 Жовтня 2023 09:40
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Британська розвідка

На ділянці Великої Новосілки, на захід від міста Вугледар у Донецькій області, протягом останніх чотирьох тижнів стало відносно спокійно, а бої значно менш інтенсивні у порівнянні з червнем-липнем 2023 року.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

“Протягом літа Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цій осі”, – йдеться у повідомленні.

У доповіді зазначається, що українські операції в цьому секторі скували елементи 36-ї та 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не даючи їм змоги посилити інші напрямки. Туди також залучено низку російських десантних частин.

“Хоча ця вісь стабілізувалася, російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх наступальних операцій України. Малоймовірно, що протягом наступних шести тижнів відбудеться значне відведення російських сил від цієї ділянки”, – роблять висновок у британській розвідці.


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Біля В.Новосілки звільнено щонайменше 125 кв. км території – розвідка Британії
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