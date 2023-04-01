Біля Лаври проходить акція протесту проти УПЦ МП та молебень

Біля Києво-Печерської лаври громадяни проводять акцію протесту проти УПЦ (МП).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Так, декілька сотень людей прийшли на акцію протесту до Києво-Печерської лаври. Вони тримають у руках українські прапори, а також плакати: “пашу в рашу”, “московський патріархат – за російським кораблем”, “геть московських попів”. При цьому вони скандують: “Мерседес на ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

Біля входу до лаври УПЦ (МП) влаштувала молебень, до якого залучено близько 150 осіб. Священники московського патріархату встановили колонки й намагаються перекричати опонентів.