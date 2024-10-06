Біля Курахового росіяни атакували автомобіль волонтерів – одна людина загинула

Сьогодні в с. Іллінка Курахівської громади російська армія атакувала FPV-дроном автомобіль, в якому перебували представники волонтерської організації. Вони прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув, а його колега 32 років дістав акубаротравму.

Повідомляється також про обстріл селища Біленьке м. Краматорська. Влучання відбулись по житловій забудові. Поранення отримали четверо цивільних – чоловіки 34 і 41 року та 28-річна жінка з 6-річним сином.

Три авіаудари, ймовірно, «КАБ-250» з УМПК зс рф нанесли по м. Костянтинівка. Під час руху автомобілем по одній з вулиць несумісні з життям травми дістав 48-річний містянин. Ще двоє мешканців – 22-річний чоловік та жінка 31 року зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень рук.

Під приціл держави-агресора також потрапили м. Часів Яр, м. Торецьк та с. Серебрянка Бахмутського району, де внаслідок ударів зі ствольної артилерії травмовано 22, 66 та 69-річного громадян.