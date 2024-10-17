Біля черкаського кафедрального собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП та ПЦУ

Після заяви капелана про перехід Свято-Михайлівського собору у Черкасах до Православної церкви України, біля храму виникла бійка між представниками ПЦУ та вірянами УПЦ МП.

Про це повідомляє “Суспільне”.

До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком.

За словами речниці головного управління нацполіції в Черкаській області Зої Вовк, на місце події виїхала слідчо-оперативна група:

“Поліцейські встановлюють всі обставини та забезпечують громадський порядок”, – сказала вона.

Наразі віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають.