Біля Бахмута і Авдіївки росіяни стягують війська, йдуть напружені бої

Бахмутський напрямок – один із найгарячіших на східному фронті. Нахабні росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції. Росіяни не втрачають надій просунутися на Донбасі, однак після вдалих Харківської та Лиманської операцій ЗСУ вони відступили і намагаються тримати лінію оборони, яка, утім, перебуває під постійним ураженням української артилерії та РСЗВ.

Про це 24 каналу розказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, іноді окупанти роблять спроби проводити контратаки в районі Білогорівки, Невського, але отримують відбиті атаки. Наші захисники тримають оборону і за можливості контратакують ворога.

Як наголосив Череватий, Росія вже понад 4 місяці штурмує Бахмут, намагаючись захопити місто. Після того, як вони взяли Сєвєродонецьк і Лисичанськ, де українські сили максимально вимотали їхній особовий склад та наступальний потенціал, ЗСУ перегрупувалися, відступили і зайняли оборонні позиції.

На той момент росіяни дуже раділи, що захопили Лисичанськ і сподівалися, що “побєдоносно” підуть далі. Але неочікувано для себе вони вперлися в Бахмут, який став рубежем української стійкості, мужності та військової навченості. Відтоді вони щодня штурмують і підтягують на цей напрямок багато сил, перекидають найкращих з тих, хто залишився, але все одно не мають успіху.

Разом із тим вони продовжують спроби, адже військово-політичне керівництво Росії віддало наказ вийти на адміністративні кордони Донецької області, щоб продати своєму населенню бодай якусь “перемогу” і показати, що ця війна і шалена кількість втрат – недаремні.

Напружені бої також тривають і на Авдіївському напрямку. Росіяни зазнають великих втрат. Лише у найгарячіших районах фронту на Донеччині українські сили щодня ліквідують близько 100 бійців противника. У відповідь окупанти б’ють по українських позиціях та населених пунктах з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків, авіації.