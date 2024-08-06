Суспільство

Більшість областей України накриють дощі
6 Серпня 2024 21:58
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Дощ у Харкові / Фото: Суспільне

У середу, 7 серпня, вночі місцями в більшості північних, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях, удень по Україні, крім заходу, Луганської та Донецької областей, буде короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні країни 17-22°, вдень у західних, північних і більшості центральних областей 22-27°, на решті території 26-31°; у Карпатах уночі 8-13°, удень 17-22°.

У Києві в середу подекуди короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°.

У четвер, 8 серпня, в Україні без опадів, лише в північно-східних областях уночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 16-21°, вдень 27-32°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.


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