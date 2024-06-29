Білоруську делегацію не допустили до участі в сесії ПА ОБСЄ

Білоруську делегацію не допустили до участі в сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, передає Польське Радіо.

Раду-Міхаїл Філіп, речник МЗС Румунії, де проходить зустріч, пояснив, що причиною є підтримка владою Мінська Російської Федерації, яка веде війну з Україною. Російська делегація також не отримала запрошення на сесію ОБСЄ.

Національні збори Республіки Білорусь відреагували на недопуск до зустрічі заявою, в якій звинуватили організаторів у «дискримінації». Водночас вони заявили, що не визнає рішень щодо Білорусі, які можуть бути ухвалені під час сесії.

У лютому та березні 2022 року російські війська атакували Чернігів та Київ з території Білорусі. Вони також використовували білоруські аеропорти та бази для виконання бойових завдань та нанесення ракетних ударів по українських містах.

Сесія ОБСЄ триватиме від сьогодні до 3 липня в Бухаресті.