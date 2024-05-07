Політика

Білорусь вслід за Росією оголосила перевірку підрозділів, здатних застосовувати ядерну зброю

7 Травня 2024 17:08
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білорусь, ядерна зброя
Ракетний комплекс Іскандер-М / Фото: ЗС РБ

Перевірка розпочалася на тлі оголошення про підготовку до проведення в Росії навчань щодо застосування тактичної ядерної зброї.

За даними моніторингового каналу Білоруський Гаюн, буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами. Зокрема, буде відпрацьоване питання подачі спецбоєприпасів у військові частини та їх завантаження на пускові установки.

В рамках перевірки було здійснено перебазування частини авіації на запасний аеродром. Щонайменше 2 штурмовики Су-25 вже здійснили переліт з аеродрому базування (“Ліда”) на аеродром “Мачуліщі”. Також заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами Іскандер-М та Полонез-М у позиційні райони.


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