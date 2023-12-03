Суспільство

Bild: Україна відправляє котів на фронт

3 Грудня 2023 20:57
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кіт

Почалася чергова зима на фронті. Але українські воїни потерпають не лише від запеклих боїв та дедалі більшого холоду – тепер їх мучить ще й справжня чума. А у котів раптом з’являється місія на війні.

Про це пише німецький таблоїд Bild.

Там, де бійці української армії шукають захисту, де хочуть ненадовго відпочити, а в ідеалі – трохи поспати, тепер поселяється все більше непроханих гостей: у різних роликах у соцмережах бійці Зеленського показують, як миші та щури, а також змії, снують по окопах, особливо в південних районах. Проблема, з якою, звичайно, доводиться боротися і російським солдатам.

На одному з поширених відео зображені український військовий і дві великі змії. Чоловік жартує, що в гості до товариша приїхала дружина і теща. На іншому відео солдат скаржиться на кілька мишей, які ховаються під його матрацом. Коли інший солдат відкриває сумку, миші кидаються на всі боки.

Сміх – сміхом, але грризуни стають серйозною проблемою! Вони заважають бійцям спати, затискають їх у спальних мішках і їдять усе, до чого попадеться – навіть техніку військ. Солдат Євген Ієвлєв на українському телебаченні розповів про умови: «Прокинувшись, завжди ловиш двох-трьох мишей, які заповзли в твій спальник. Не особливо приємно, коли палець гризуть».

Ще драматичніше виглядає вплив мишей на боєздатність українських військ: гризуни знищують шоломи та руйнують важливі кабелі зв’язку. Київський бар навіть просить пожертви на боротьбу з чумою гризунів, написавши в Instagram: «Це дивний, але абсолютно необхідний збір коштів. Миші та щури – створіння Божі. Вони красиві, розумні, хоча б не дурні, а підступні. І якби не кляті росіяни, не треба було б гризунів винищувати. Але вони всюди. Знищують усе: їжу, ліки, одяг, шкіряні вироби, кабелі».

Заклад хоче використати зібрані пожертви, щоб знайти пастки та доставити їх прямо на фронт, щоб позбутися настирливих гризунів.

Тим часом багато українських військових знайшли інший вихід.

Це коти, яких використовують безпосередньо на фронті – деяких з них забрали на війну самі солдати. “Милий кіт Сирський, наприклад, став зіркою соцмереж”, – пише Bild.

Принаймні одного з котів навіть вшанували солдати. Волонтерську медаль отримав кіт Шайба з приводу: «За допомогу, яку він надав нашій бригаді та військовим».


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