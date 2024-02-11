Політика

Bild: Україна в найбільшій військовій кризі з часів наступу Росії на Київ

11 Лютого 2024 14:47
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війна
Володимир Зеленський присвоїв колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання "Герой України" / Фото dpa

Україна в найбільшій військовій кризі з часів наступу Росії на Київ у 2022 році, вважає заступник головного редактора німецького видання Bild Пол Ронцхаймер.

Минулого тижня журналіст побував в Україні і помітив погіршення настроїв усередині країни.

За оцінками Ронцхаймера, в Україні триває політична боротьба між президентом України Володимиром Зеленським та колишнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним, якого Зеленський у п’ятницю замінив на посаді командувачем сухопутними військами Олександром Сирським.

“Залужному вже давно зрозуміло: мета Зеленського повернути всі втрачені [українські] регіони не може бути реалізована і про це слід заявити публічно. Бракує зброї, солдатів, технологій і найголовніше: надійної підтримки з боку США”, – повідомляють у статті Bild.

Ронцхаймер зазначає, що українські військові чекають на мобілізацію, і багато чого на фронті залежить від того, наскільки у Вашингтоні, Берліні та Парижі розуміють, що насправді там відбувається.

Від початку року окрім масованих російських атак безпілотників на різні міста України, внаслідок яких десятки людей було вбито й поранено, російська армія досягає деяких успіхів у наступі на лінії фронту на сході України.


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