Bild: “Те, що зробив Шольц, увійде в історію”

“Ніколи ще Україна не хвалила канцлера Німеччини так сильно!” – пише німецький таблоїд Bild.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Шольцю за те, що він попросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана залишити залу засідань і тим самим уможливив голосування на користь України.

Кулеба заявив: “Те, що зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті, щоб усунути загрозу угорського вето, увійде в історію як акт німецького лідерства на користь Європи”. Він додав: «Цього тижня канцлер Німеччини завоював багато щирого та заслуженого захоплення у серцях українців».

Чи стане Шольц новим фаворитом українців? Особливо на початку війни український уряд неодноразово палко дякував США, Великій Британії та Польщі. Німеччина, навпаки, зазнавала різкої критики, а федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайєр навіть був позбавлений запрошення. А тепер розворот! Оскільки існують побоювання, що США можуть відмовитися від партнерства, Україна розраховує на Німеччину.

Кулеба зазначає: «Коли у травні минулого року я виступав у Берліні за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, мої заклики до Німеччини очолити цей процес здебільшого залишилися поза увагою. Німеччина не хоче бути лідером», – наголошували експерти та політики у Берліні. Я радий, що з того часу політичні рішення Німеччини змінилися. Я можу тільки сподіватися, що це також означає ширший і незворотній поворот до Німеччини до керівництва зусиллями з вирішення найскладніших питань».

Щодо допомоги зброєю, то критика на адресу Німеччини також стала тихішою у зв’язку з підтримкою, особливо у вигляді систем протиповітряної оборони. Однак Німеччина навряд чи поставить бажані ракети Taurus у найближчі місяці.

Міністр закордонних справ України: «Ми маємо багато причин бути вдячними Німеччині, від військової допомоги до фінансової підтримки, але політична ясність щодо членства України в ЄС – це, мабуть, найкращий різдвяний подарунок від Берліна. У Європі більше немає сірих зон».