Bild: Ердоган за один день двічі обдурив Путін

Протягом минулої суботи президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зумів двічі обвести довкола пальця Росію, пише Bild.

По-перше, президент Туреччини дозволив командирам «Азова» повернутися до України. По-друге, Ердоган висловився за членство України у НАТО. Також Києву поставлять до 70 турецьких самохідних гаубиць.

Політологи вважають, що Ердоган так намагається показати: якщо Росія хоче чогось від Туреччини, то вона має запропонувати їй щось більше.

Турецький лідер залишається вірним самому собі. Він розуміє, що Анкара надто важлива у геополітичному плані для інших країн.

Але є ймовірність, що Ердоган так говорить про членство України в НАТО, бо знає, що США не дозволять країні швидко вступити до альянсу. Ці заяви можуть зняти частину тиску на Анкару через перешкоду Швеції вступити до північноатлантичного блоку.