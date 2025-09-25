Трамп висунув умови Ердогану: F-35 в обмін на відмову від російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з Туреччини та дозволити їй придбати винищувачі F-35, якщо Анкара відмовиться від закупівлі російської нафти. Про це він сказав під час переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі — першого візиту турецького лідера до Вашингтона за останні шість років.

Про це пише Reuters.

Трамп підкреслив, що прагне бачити відмову Туреччини від російської нафти, особливо на тлі війни Росії проти України. За його словами, за умови «хорошої зустрічі» санкції можуть бути зняті «майже одразу».

Ердоган, своєю чергою, висловив надію на відновлення оборонної співпраці з США, зокрема у сфері винищувачів F-35 і F-16. Вашингтон поки що готує угоди щодо модернізованих F-16, але продаж F-35 юридично неможливий, доки Туреччина зберігає на озброєнні російські системи ППО С-400.

Хоча позиції лідерів збігаються у питанні Сирії, де обидві країни підтримують центральний уряд, вони залишаються у гострому конфлікті щодо Ізраїлю та його дій у Газі.

У 2019 році Туреччина придбала в Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. США та НАТО заявили, що ці системи несумісні зі стандартами альянсу й можуть дати Москві можливість отримати доступ до секретних даних американських винищувачів п’ятого покоління F-35.

У відповідь адміністрація США ввела санкції проти Анкари та виключила Туреччину з програми виробництва й закупівлі F-35. До того часу Туреччина вклала мільярди доларів у програму і мала отримати понад 100 літаків.

З того часу Вашингтон пропонував Туреччині альтернативу у вигляді модернізованих F-16, але питання F-35 залишалося заблокованим доти, доки Анкара не відмовиться від експлуатації С-400.